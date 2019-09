'It's very difficult todo esto': España ha gastado 272.000 euros en enseñar idiomas a los presidentes de Gobierno

"All day bonsais", "Sí, sí, sí, five hours", "It's very difficult todo esto", "I have been excellent relations" o "In all my manded, my terms, my..." son algunas de las frases con las que presidentes de Gobierno españoles han intentado comunicarse con mandatarios extranjeros o expresarse en foros internacionales. La partida de "Formación y perfeccionamiento del personal" aplicada en los Presupuestos Generales del Estado al Ministerio de Presidencia recoge el gasto que han hecho en La Moncloa durante las últimas legislaturas