Ahora que Marie Fredriksson de Roxette ha fallecido vamos a recordar por qué ‘It Must Have Been Love’ sonaba en la banda sonora de Pretty Woman. Una canción que no era original sino una versión de un tema que los suecos publicaron años antes en un disco navideño y que repescaron cuando les contrataron para la banda sonora de la película al no disponer de tiempo para componer una nueva.