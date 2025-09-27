Un israelí de viaje por España es denunciado en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra en Gaza  

Alhaf Arafat, ciudadano palestino residente en España, ha presentado en la mañana de este sábado en la Audiencia Nacional una denuncia contra el militar israelí Shaul Shcherbatov, tras conocer a través de sus redes sociales que ha viajado este fin de semana a Madrid para asistir al partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Le acusa de delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado, delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio por su actuación en operaciones de destrucción de infraestructura civil en Gaza.
| etiquetas: israel , palestina , gaza , genocidio , asesinos