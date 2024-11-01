edición general
Israel vuelve a atacar Gaza tras bombardeos que mataron 104 palestinos el día anterior

Israel lanzó intensos ataques aéreos en la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto al fuego, dejando al menos 104 muertos y más de 250 heridos, según autoridades del enclave. Muchos de los fallecidos son niños, lo que profundizó la indignación internacional y denuncias de violaciones al derecho humanitario. Aunque Israel argumentó que los ataques respondieron a supuestas violaciones de Hamás al cese de hostilidades, organizaciones y medios señalan que la ofensiva se realizó pese a la vigencia formal del acuerdo.

Andreham #2 Andreham
¿Te imaginas que Rusia y Ucrania firman un alto el fuego y a la semana está Rusia disparando de nuevo?

Occidente no ve el problema... en este caso.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

¿Te imaginas que firmen el alto el fuego y que diga Ucrania que no va a pagar ni las armas ni los acuerdos con blackrock?

En dos días la está bombardeando la OTAN.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Es curioso, pero en estas noticias no salen los putos clones hablando de invasores matando civiles.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Joder, que raros son los "alto el fuego de hoy en día". Antes de la década del retorcimiento de la realidad y la redefinición de las palabras, "alto el fuego" significaba dejar de disparar. Ahora se ve que significa otra cosa :roll:
security_incident #4 security_incident *
Llegados a este punto no sé por qué Hamas no mete a todos los cuerpos juntos en un túnel detrás de la línea amarilla (la zona de donde no se ha retirado Israel) y debajo del cual enterrar toneladas de explosivos. Luego decir que los que custodiaban a los presos han muerto y que las ultimas noticias que tienen es que están en esa posición. También decir que "cuidado, la zona puede estar minada". Ala, a buscarlos y cuando los encuentren meter tal detonación que se vean las columnas de…   » ver todo el comentario
#7 Jodere
Eso se llama la paz de Trump y sus pelotas de la foto.
TripleXXX #1 TripleXXX
Ojalá probasen la justicia de su sádico dios.
