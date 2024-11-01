Israel vuelve a atacar Gaza tras bombardeos que mataron 104 palestinos el día anterior

Israel lanzó intensos ataques aéreos en la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto al fuego, dejando al menos 104 muertos y más de 250 heridos, según autoridades del enclave. Muchos de los fallecidos son niños, lo que profundizó la indignación internacional y denuncias de violaciones al derecho humanitario. Aunque Israel argumentó que los ataques respondieron a supuestas violaciones de Hamás al cese de hostilidades, organizaciones y medios señalan que la ofensiva se realizó pese a la vigencia formal del acuerdo.