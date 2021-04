Israel, primer país que se quita la mascarilla

Los mercados de Jerusalén se poblaron este domingo de cientos de personas que por primera vez dejaron la mascarilla en casa. «Es como viajar a otro planeta. No me lo puedo creer. Allí las cosas están tan mal y aquí ya se ha recuperado la normalidad. Alucinante. Otro planeta, otro mundo». «La no vacunación de los palestinos, sin embargo, no está afectando a este lado del muro como pensábamos al comienzo y esto demuestra que no hay tanto contacto directo entre nosotros.