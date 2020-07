Israel niega "haber perdido el control" de la epidemia tras un nuevo máximo diario de casos de coronavirus

El Gobierno de Israel ha confirmado este martes un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con cerca de 1.700 en las últimas 24 horas, pese a lo cual el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, ha dicho que no cree que las autoridades "hayan perdido el control de la epidemia". "No creo que hayamos perdido el control de la epidemia", ha señalado en declaraciones a la Radio del Ejército, antes de agregar que "toda aquella persona que piense que el virus no puede ser atrapado y estrangulado no sabe de lo que habla".