Israel mata a ocho personas, entre ellas dos niños, en el bombardeo de tres vehículos en el sur del Líbano

Israel ha matado este miércoles a otras ocho personas, dos de ellas niños, en ataques en el Líbano. Proyectiles israelíes han alcanzado tres vehículos en el sur del país, a unos 20 kilómetros de la capital, Beirut, según informa el Ministerio de Sanidad y recoge Afp y otras agencias internacionales. Dos coches han sido atacados en la autopista que une Beirut con el sur del país, y que habitualmente está muy concurrida, y un tercero ha sido alcanzado en una carretera de la misma zona, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA) y testigos cita