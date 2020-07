Israel dice que necesitaría "un milagro médico" para no decretar un confinamiento en los próximos días

El ministro de Sanidad de Israel, Yuli Edelstein, ha afirmado este miércoles que el país necesitaría "un milagro médico" para no decretar un confinamiento en los próximos días, en medio del aumento de los casos de coronavirus en el país. "Creo que tenemos tres o cuatro días de plazo para ver si hay resultados de estos pasos mínimos, menos de los que querríamos", ha dicho. "Si hay un milagro médico y vemos un cambio en la tendencia, quizá no lleguemos (al confinamiento)", ha sostenido. "Si podemos dar pasos antes del cierre, no llegaremos ahí.