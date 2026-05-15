Israel asegura haber matado al último dirigente militar de Hamás vinculado con los ataques del 7 de octubre de 2023

Israel ha asegurado este viernes haber matado al último dirigente militar de Hamás vinculado con los ataques del 7 de octubre de 2023 que quedaba con vida. En un comunicado, el ejército hebreo ha señalado que el bombardeo se ha realizado contra el líder Izz-al-Din al-Haddad.
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Es más, a quién le importa lo que "aseguren" estos matones de Yabeh.
O lo demuestras científicamente, o te vas a cagar a un berzal.
El primer instigador
Netanyahu
Ahora ya podrán retirarse y volver a sus fronteras, así como resarcir por todos los daños colaterales, supongo.