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Israel asegura haber matado al último dirigente militar de Hamás vinculado con los ataques del 7 de octubre de 2023

Israel asegura haber matado al último dirigente militar de Hamás vinculado con los ataques del 7 de octubre de 2023

Israel ha asegurado este viernes haber matado al último dirigente militar de Hamás vinculado con los ataques del 7 de octubre de 2023 que quedaba con vida. En un comunicado, el ejército hebreo ha señalado que el bombardeo se ha realizado contra el líder Izz-al-Din al-Haddad.

| etiquetas: israel , hamas , terrorismo , gaza , genocidio
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Ah, genial, entonces se van a marchar ya de Gaza, ¿verdad?
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 eso nos dijeron por aquí algunos blanqueadores
3 K 61
JackNorte #1 JackNorte
Solo han creado en el procceso decenas de miles mas
5 K 77
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 sin contar niños, personal de ONG, violaciones de DDHH y crímenes de guerra
2 K 42
founds #3 founds
Pues ahora que se maten los sionazis así mismos por ser los responsables del 7o
2 K 29
#4 diosmioporque
Que esta gente asegure algo es completamente trivial.
Es más, a quién le importa lo que "aseguren" estos matones de Yabeh.
O lo demuestras científicamente, o te vas a cagar a un berzal.
1 K 22
#10 Alcalino
No, falta uno más

El primer instigador

Netanyahu
1 K 19
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Seguro que es mentira, cualquier cosa que salga del agujero de la cara de esa gente hay un 100% de probabilidades de que sea mentira.
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piratux #7 piratux
Lo han logrado por descarte.
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Andreham #6 Andreham
Estupendo, terroristas muertos siempre están bien, y nunca es lo suficientemente pronto.

Ahora ya podrán retirarse y volver a sus fronteras, así como resarcir por todos los daños colaterales, supongo.
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A.more #12 A.more
#6 si tienen que morir los terroristas que se vayan matando ellos
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menéame