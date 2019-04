Israel alerta sobre peligroso brote de sarampión con miles de casos en todo el país

Funcionarios de salud de Israel dieron la voz de alarma ante el extenso brote de sarampión que ha visto miles de casos el último año,luego de los casos de una azafata que está en coma y ha sufrido una sospecha de daño cerebral y un niño también conectado a un respirador.Un documento interno del Ministerio de Salud reveló que 2 millones de israelíes están parcialmente o no vacunados.El sarampión resurge en Israel debido a que los padres no están vacunando a sus hijos. Hasta 45.000 niños en su mayoría de familias ultraortodoxas no están vacunados