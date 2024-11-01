Israel acusa a Lamine Yamal de "fomentar el odio" por ondear una bandera palestina y las redes se mofan: "Sois realmente ridículos"

Para el gobierno que dirige el genocida Benjamín Netanyahu, cuyo Ejército ha matado a más de 70.000 palestinos desde que iniciara su ofensiva en octubre de 2023, ondear una bandera palestina es "incitar al odio y apoyar el terrorismo" contra Israel. Su ministro de Defensa, Israel Katz, ha cargado contra el futbolista español Lamine Yamal tras la difusión esta semana de imágenes en las que el jugador del FC Barcelona aparece ondeando una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en la Ciudad Condal.