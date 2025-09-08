edición general
Israel acusa a España de antisemita y prohíbe la entrada a Yolanda Díaz

El ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha tachado de "activismo obsesivo" las medidas adoptadas para garantizar el embargo de armas a Israel y ha asegurado que, en cambio, España mantiene "vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Hetul en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela".

mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Pues nada, espero que lo de Pedrito no sea postureo y se apliquen de manera inmediata medidas recíprocas con todos los miembros y altos cargos del gobierno de Israel.

Espero sentado, pero bueno, por esperar que no quede.
#8 TitereConCabeza
No tienen pelotas de hacerlo con el presidente de España , eh ?

Vamos por el buen camino , a ver si se unen más países.
#1 potom
haci es
#4 txepel
#1 ¿Hací e’ el qué? España ya aplica un embargo de armas a Irán y Venezuela.
Dene #6 Dene
"España mantiene "vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros"
pues es verdad. Con Israel, sin ir mas lejos
#7 potom *
#6 lo de "siniestros" lo dice por ser gobiernos de izquierda (sinister)?
c0re #2 c0re
Hasta ahora no las mantenía, supongo…
A.more #9 A.more
Medidas recíprocas. Ni un israelí en España. Y milei iba a venir a no se que reunión de voc. Iba a venir por mis cojones después de ofender a mipresidente
#10 luckyy
Ya basta de utilizar el comodín antisemita o del holocausto; se os ha gastado de tanto usarlo, putos asesinos!!!
