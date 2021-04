Ismael Álvarez sigue negándose a pedir perdón a Nevenka 20 años después

El exalcalde de Ponferrada, condenado por acoso a Nevenka Fernández, se niega a pedir perdón y lamenta no haber encontrado "al juez adecuado". Lejos de admitir un comportamiento delictivo como es el acoso sexual, Álvarez se ha ratificado: "Yo me hubiera portado ahora exactamente igual, puede haber alguno como yo pero más respetuoso que yo no lo hay, es imposible respetarla tanto", ha apuntado. Cuando se le ha recordado que la víctima abandonó Ponferrada (Nevenka Fernández abandonó España) Álvarez se ha quejado del "enfoque de las preguntas"…