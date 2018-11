Si bien la regulación de todo lo relativo a la actividad criptográfica es una tendencia inevitable y hasta necesaria, no es menos cierto que hay casos de avances significativos en la adopción de criptografía “oficial” por parte de países. Pero no ocurre siempre así por los vaivenes de la política local de cada país, caso de las Islas Marshall que podrían no tener más su propia criptomoneda.