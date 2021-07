Islandia: las restricciones pueden durar años. [Islandés]

Órólfur Guðnason, epidemiólogo, no descarta la posibilidad de que las restricciones persistan en cierta medida en los próximos años. Cuando se le pregunta si no hay una salida clara a la epidemia, ahora que se proponen medidas a pesar de las vacunas, y si podríamos estar al borde de las restricciones en los próximos cinco, diez o quince años, responde: “Puede ser así, nadie puede decir con certeza cómo será el futuro. Eso es lo que siempre hemos estado diciendo, también, que no hay previsibilidad en esto."