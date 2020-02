'La isla de las tentaciones' | ¿Por qué triunfa tanto entre los niños? ¿De quién es la culpa?

¿Qué hacen casi 88.000 niños y niñas de cuatro a doce años, no solo despiertos más allá de las diez de la noche, sino además viendo 'La isla de las tentaciones'? No, no es una boutade. El programa revelación de la temporada, el rey de lo memes en internet, el 'reality' que ha ido creciendo en audiencia (el pasado jueves sentó frente a la televisión a 3,1 millones de espectadores, lo que supone un 25,2% de cuota de pantalla), el fenómeno viral de la productora Cuarzo TV despunta en ciertas franjas de su audiencia con unos datos alarmantes.