La isla que sólo duró una década

La historia es la siguiente, un grupo de científicos está embarcado en una expedición para tomar muestras de lecho marino durante varias semanas. Las primeras jornadas transcurren tal y como tenían planeado, sin sorpresas, pero llegan a una zona en la que comienza el desconcierto: según datos de varios mapas, justo en la zona en la que se encuentran, debía de haber una isla de un tamaño importante pero no hay nada. La isla, Sandy, no existe, no hay datos más que en los mapas y se trataría de un trozo de tierra fantasma que nunca existió.