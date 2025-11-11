Una isla prohibida para barcos y forasteros: Sentinel N

Vamos a conocer un caso singular. Un barco que, tras embarrancar en la costa, fue atacado por un grupo humano que no quería establecer contacto con ningún otro: cuando se acercaba alguna nave la recibían con flechazos. En la bahía de Bengala (entre la India y Tailandia), en la isla North Sentinel, se encontró un pecio. Era el carguero MV Primrose, de 16.000 t., que en 1981, tras una fuerte tormenta tropical, embarrancó en los peligrosos arrecifes que rodean la isla. Había llegado a estas costas desde Australia.