No muy lejos de la Quinta Avenida, la arteria que más lujo aglutina del planeta, hay un lugar espeluznante, también a la vista de todos, pero no tan conocido porque no acumula objetos caros sino cadáveres. Se trata de la isla de Hart, que saltó a los medios de comunicación en los primeros meses de la pandemia del coronavirus en Usa porque allí estaban siendo enterrados fallecidos por la Covid-19 que nadie reclamaba.