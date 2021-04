Sola, codirectora del laboratorio de Enjuanes, explica que llegar más tarde les da "la ventaja de poder incorporar las variantes en la vacuna". Sobre la de AstraZeneca: "Entiendo el recelo que puede tener cualquiera: yo querría tener los números que me hablaran del riesgo concreto al que me enfrento, si me la pusieran"