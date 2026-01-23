edición general
Isabel Díaz Ayuso, estrella invitada en una discoteca de Zaragoza: "La vamos a liar este sábado"

"Os prometimos que el primer invitado sería un bombazo. Y aquí la tenemos: Isabel Díaz Ayuso". Además de la presidenta madrileña, a los platos estará amenizando DJ Rialto.

7 comentarios
Mientras no sea la estrella invitada de la Discoteca Huracán, no es nadie. :troll:
Sigue los pasos de Leticia Sabater.
Irrelevantérrima, y me juego un strike cuando este spammer se queje a la administración de que mi hin mitidi cinqui niguitivis en mis ultimis cinqui inviis, como hace por norma.

Puta mierda de envíos joder.
#2 No me parece irrelevante. Que el PP pasee a su mascota por las discos de España a la caza de voto joven es relevante como estrategia política.
yo creo que por aquí hay uno que se hace pajillas pensando en Ayuso ... y está despechado por no ser correspondido :roll:
No se por qué, Pedro hoy no puede pasarse por una discoteca sin cantarle el himno patrio. Pedro Sánchez! ....
