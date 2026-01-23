·
Isabel Díaz Ayuso, estrella invitada en una discoteca de Zaragoza: "La vamos a liar este sábado"
"Os prometimos que el primer invitado sería un bombazo. Y aquí la tenemos: Isabel Díaz Ayuso". Además de la presidenta madrileña, a los platos estará amenizando DJ Rialto.
Ayuso_news
#3
Sr.No
*
Mientras no sea la estrella invitada de la Discoteca Huracán, no es nadie.
1
K
32
#7
pitercio
Sigue los pasos de Leticia Sabater.
1
K
31
#2
Pertinax
*
Irrelevantérrima, y me juego un strike cuando este spammer se queje a la administración de que
mi hin mitidi cinqui niguitivis en mis ultimis cinqui inviis
, como hace por norma.
Puta mierda de envíos joder.
1
K
26
#6
berkut
#2
No me parece irrelevante. Que el PP pasee a su mascota por las discos de España a la caza de voto joven es relevante como estrategia política.
1
K
26
#4
Juanjolo
Yavestruz
1
K
20
#1
MADMax2
*
yo creo que por aquí hay uno que se hace pajillas pensando en Ayuso ... y está despechado por no ser correspondido
0
K
11
#5
La_Tortuga_Mbappé
No se por qué, Pedro hoy no puede pasarse por una discoteca sin cantarle el himno patrio. Pedro Sánchez! ....
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Puta mierda de envíos joder.