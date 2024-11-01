Isabel Díaz Ayuso dice que tuvo que ir escoltada en México "hasta el avión" mientras Gobierno no le preguntó ni "cómo estaba"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que tuvo que ir escoltada en México "hasta la puerta del avión" durante su viaje institucional mientras el Gobierno de España no le preguntó ni "cómo estaba". "Tenían todo el tiempo del mundo para criticarme, pero estando allí y sin molestarse en saber dónde estoy y cómo me encuentro y quién me está proporcionando seguridad o cómo me la estoy buscando...", ha criticado la dirigente regional en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.
| etiquetas: isabel díaz ayuso , méxico , avión , gobierno comunidad de madrid
Es como la del tonto y la linde.
Y en el resort de Riviera Maya q estuvo 4 dias también la escoltaron?
Por saber...
Lo segundo es que de suceder hubiese sido al revés, alguien de la comitiva de la presidenta insultando a otros.
Lo tercero es que normalenente cuenta con su propio equipo de seguridad.
Lo cuarto es que va voluntariamente a un narcoestado Necesita llevar seguridad y todos asumimos que la lleva o que no hubiese ido.
Y lo quinto es que en españa no la creemos.