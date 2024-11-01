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Isabel Díaz Ayuso dice que tuvo que ir escoltada en México "hasta el avión" mientras Gobierno no le preguntó ni "cómo estaba"

Isabel Díaz Ayuso dice que tuvo que ir escoltada en México "hasta el avión" mientras Gobierno no le preguntó ni "cómo estaba"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que tuvo que ir escoltada en México "hasta la puerta del avión" durante su viaje institucional mientras el Gobierno de España no le preguntó ni "cómo estaba". "Tenían todo el tiempo del mundo para criticarme, pero estando allí y sin molestarse en saber dónde estoy y cómo me encuentro y quién me está proporcionando seguridad o cómo me la estoy buscando...", ha criticado la dirigente regional en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

| etiquetas: isabel díaz ayuso , méxico , avión , gobierno comunidad de madrid
4 0 0 K 57 politica
14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Kasterot #1 Kasterot
Joder que cansina!!!
Es como la del tonto y la linde.
7 K 105
UnMeroEspectador #3 UnMeroEspectador
No comunica su viaje al gobierno, no comunica su agenda e itinerario, no pide escolta ni protección al gobierno, nadie la amenazó, nadie la agredió, no pasó nada. Una tipa que se pasa la vida insultando, poniendo palos en las ruedas y maltratando al gobierno ahora quiere que el gobierno le pregunte "Como está"... es patética.
8 K 96
#13 pirat
#3 De profesión: Crear problemas y genocidar.
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#2 Leon_Bocanegra
Que te jodan, payasa.
2 K 46
ipanies #6 ipanies
En su cabeza suena genial y en la cabeza de muchos madrileños también, ese es el hecho más extraño.
2 K 42
#9 candonga1
De hoy mismo:  media
2 K 42
Destrozo #4 Destrozo
Hacedme casito!
1 K 31
pitercio #7 pitercio
Qué vergüenza de persona, al final nos va a costar un dinero compensar tanto ridículo.
1 K 24
#5 fremen11
Y cuando vas a Miami quien te escolta??
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ostiayajoder #8 ostiayajoder *
Hasta el avión desde el resort?

Y en el resort de Riviera Maya q estuvo 4 dias también la escoltaron?

Por saber...
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Harkon #10 Harkon
Por eso alargó su viaje 3 días más para ponerse fina a mojitos en la riviera maya, que estaba sufriendo mucho tomando el sol más borracha y pasada de vueltas que Mar
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SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Tremenda Charo está hecha, la princesa de fruta y de fresa xD
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#12 pirat
zotes
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#14 PerritaPiloto
Lo primero es que seguro que es mentira.

Lo segundo es que de suceder hubiese sido al revés, alguien de la comitiva de la presidenta insultando a otros.

Lo tercero es que normalenente cuenta con su propio equipo de seguridad.

Lo cuarto es que va voluntariamente a un narcoestado Necesita llevar seguridad y todos asumimos que la lleva o que no hubiese ido.

Y lo quinto es que en españa no la creemos.
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menéame