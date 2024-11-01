·
2
meneos
85
clics
Isabel Díaz Ayuso demuestra que está en forma con las máquinas del nuevo gimnasio municipal madrileño
En una jornada alegre y con un 'look' desenfadado, Ayuso ha demostrado que está totalmente en forma haciendo uso de las máquinas de este nuevo local deportivo. ¡No te lo pierdas!
etiquetas
ayuso
gimnasio municipal
publirreportaje
Ayuso_news
#1
mmlv
En la más pura tradición del NODO
#3
Atusateelpelo
Lo del Vermut despues de ir al gimnasio....
#2
Javi_Pina
Que mona va esta chica siempre
#4
Azken
Decir que está en forma es como decir que los delfines son inteligentes...pero a día de hoy no he visto a un delfín hacer una raíz cuadrada...
