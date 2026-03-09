Isabel Díaz Ayuso (47 años): "Me levanto a las 6 de la mañana, antes salía a correr 10 km diarios, ahora hago sesiones más cortas y lo combino con ejercicios de fuerza en el gimnasio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, forma parte del club de los líderes que madrugan para cultivar mente y cuerpo y potenciar su productividad. En cuanto suena la alarma corre a la Nespresso pasando por la báscula, enciende la radio y comienza a trabajar. Mantener una rutina ordenada a base de los pequeños hábitos es clave para mantener su tranquilidad, calma y sensación de control.