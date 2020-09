Isa Pantoja ha aprobado la selectividad y estudiará derecha. Así lo ha desvelado ella misma en una exclusiva para la revista Lecturas. La joven asegura que va "a ser abogada" y que no puede estar más feliz. "¡Te juro que me siento superfeliz porque no me he podido sacrificar más!". De esta forma, la hermana de Kiko Rivera entrará en la universidad y desvela: "Voy a estudiar Derecho en Cádiz",