¿Irresponsables o incomprendidos? Los jóvenes en el segundo verano de pandemia

"Podemos caer en un sesgo: fijarnos solo en los que se comportan de manera no deseada”, defienden algunos psicólogos. Expertos en salud pública recuerdan que "sabemos lo que hay que hacer, especialmente los jóvenes, llevan meses tomando las medidas en sus centros educativos". Fernando Simón, comenzó el lunes pasado su rueda de prensa con un mensaje conciliador y un análisis nada culpabilizador: "La incidencia entre jóvenes no es por ser jóvenes, es fundamentalmente por no estar vacunados (...)