La irrespetuosa crítica de Alfonso Ussía a Isco: "Culibajo, de barba yihadista

Después de aquella discusión, Isco dio un 'Me gusta' este martes a una publicación del rapero Rayden que atacaba al torero, con una camiseta que rezaba: "ACAB: All Cayetanos are Bastard". El último en sumarse a este relato, ha sido el periodista Alfonso Ussía, madridista reconocido, que ha atacado directamente al jugador del Real Madrid, con su aspecto físico y pidiendo a Florentino Pérez que lo venda.