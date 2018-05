Los irlandeses a favor de la UE superan el 90% por primera vez, encuesta [ING]

Una mayoría del 92% de los irlandeses piensan que el país debe permanecer en la Unión Europea. Eso es según una nueva encuesta de EM Ireland / Red C, que también encontró personas divididas sobre si Brexit hace una Irlanda unida más probable. La mayoría de los irlandeses creen que Brexit es un error - pero el 44% está de acuerdo y el 44% no está de acuerdo con que haga que Irlanda unida sea más probable, y el 12% dice que no sabe. Los menores de 35 años son más proclives a decir que el Brexit hace que Irlanda unida sea más probable