Irlanda: Reclusos piden comida china y les llega en un dron

Presos de la cárcel dublinesa de Wheatfield habrían obtenido comida china con la ayuda de un dron, el hecho se descubrió después de que personal de la institución penitenciaria hallara recipientes de comida para llevar en un contenedor del patio de la prisión. "No hay otra forma concebible de que la comida china pueda llegar a la prisión que no sea con un vehículo no tripulado", afirmó un portavoz del Servicio de Prisiones de Irlanda. Asimismo, ha comentado que todo el patio de la prisión está cubierto con rejas.