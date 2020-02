Irene Montero se aleja de la abolición de la prostitución por la división del feminismo

La ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), reconoció este lunes las limitaciones del Gobierno de coalición para abolir la prostitución en España y, aunque se declaró "abolicionista", señaló que "hay compañeras feministas que no lo son", al tiempo que recordó las "enormes dificultades" de otros gobiernos para atajar este asunto. "No me voy a caracterizar por hacer promesas que no pueda cumplir", declaró la ministra.