Irene Montero acusa al PSOE de ponerle "una alfombra roja" al fascismo por eliminar el "Q+" de las siglas LGTBI  

Después de que el Comité de Ética del partido de Pedro Sánchez emitiese una resolución para pedir a las federaciones y a los altos cargos que se ciñan a usar las siglas LGTBI, sin incluir el "Q+", la exministra de Igualdad Irene Montero ha dicho que decisiones como esta "son el primer paso del odio, la LGTBIfobia y la transfobia". "Se preguntan cómo crece el fascismo mientras le ponen una alfombra roja", ha criticado Montero. "Lo que toca es más orgullo, más furia trans, más derechos", ha añadido la eurodiputada de Podemos