Irene Montero acusa al PSOE de ponerle "una alfombra roja" al fascismo por eliminar el "Q+" de las siglas LGTBI  

Después de que el Comité de Ética del partido de Pedro Sánchez emitiese una resolución para pedir a las federaciones y a los altos cargos que se ciñan a usar las siglas LGTBI, sin incluir el "Q+", la exministra de Igualdad Irene Montero ha dicho que decisiones como esta "son el primer paso del odio, la LGTBIfobia y la transfobia". "Se preguntan cómo crece el fascismo mientras le ponen una alfombra roja", ha criticado Montero. "Lo que toca es más orgullo, más furia trans, más derechos", ha añadido la eurodiputada de Podemos
Esto de negar la existencia de personas con identidades sexuales diversas, claro que es ponerle una alfombra roja al fascismo, es obvio.
Estoy deseoso de ver a Pedro Sánchez explicando en el congreso de los diputados el motivo de impedir el uso del Q+.
Pero eso no va a pasar, no va a querer hacer el ridículo a nivel mundial y quedar como un subnormal.
Lo teoría Queer no me parece nada creible ni real en sus conclusiones, y no veo motivos para asumirla como cierta. Al menos, sin darle una pensada larga.
Otra cosa es que sea necesaria una postura "de partido".
Mucho más honesto, estable e inclusivo.
Por supuesto Irene Montero ha dado en el clavo una vez más, tiene toda la razón.