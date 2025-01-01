edición general
Irene Montero acusa al PSOE de ponerle "una alfombra roja" al fascismo por eliminar el "Q+" de las siglas LGTBI  

Después de que el Comité de Ética del partido de Pedro Sánchez emitiese una resolución para pedir a las federaciones y a los altos cargos que se ciñan a usar las siglas LGTBI, sin incluir el "Q+", la exministra de Igualdad Irene Montero ha dicho que decisiones como esta "son el primer paso del odio, la LGTBIfobia y la transfobia". "Se preguntan cómo crece el fascismo mientras le ponen una alfombra roja", ha criticado Montero. "Lo que toca es más orgullo, más furia trans, más derechos", ha añadido la eurodiputada de Podemos

Aguarrás #15 Aguarrás
Esa e mi izquierda, claro que sí, preocupada por las cosas importantes. :clap: :roll:
4 K 55
Torrezzno #11 Torrezzno
Todo es fascismo
4 K 53
Arcangeldemadera #6 Arcangeldemadera
Esto es lo importante. En esto se debe gastar el tiempo en los medios.
3 K 31
#18 Ethereum
Todo el 15M para esto :palm:
2 K 29
#7 PendergastAloysius
Sin duda lo que necesitamos es más "furia trans"... ¿Pero quien sigue votando a estos personajes?
2 K 27
Libelulo #12 Libelulo
Hasta el coño ya de esta tía.
3 K 27
#13 mancebador
#12 Irene Montero siempre preocupándose de las cosas importantes para la ciudadanía. :troll:
9 K 82
Quel #3 Quel
El + fue cuando se dieron cuenta que mas letras les convertían en un chiste.
6 K 21
#4 Tensk
#3 ¿Y el + no?
0 K 13
#17 Beltza01
Qué daño han hecho los Monty pythons.
1 K 15
Putirina #23 Putirina
¿Quién es la chica esta de la que habla la noticia? Y sobre todo, ¿a quién le importa lo que diga?
0 K 12
Mltfrtk #16 Mltfrtk
No sé que le pasa al PSOE con la identidad sexual de las personas. Debe de ser que los amigos de Sánchez de entre cuarenta y cincuenta años violadores de mujeres prostituidas se sienten incómodos.
Esto de negar la existencia de personas con identidades sexuales diversas, claro que es ponerle una alfombra roja al fascismo, es obvio.
Estoy deseoso de ver a Pedro Sánchez explicando en el congreso de los diputados el motivo de impedir el uso del Q+.
Pero eso no va a pasar, no va a querer hacer el ridículo a nivel mundial y quedar como un subnormal.
0 K 12
#21 perej
#16 pues a mí, psófobo a tope, me parece una postura coherente.
Lo teoría Queer no me parece nada creible ni real en sus conclusiones, y no veo motivos para asumirla como cierta. Al menos, sin darle una pensada larga.
Otra cosa es que sea necesaria una postura "de partido".
1 K 22
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
Ella.misma no usado la Q en "LGTBIfobia" :roll:
0 K 10
#1 Ominous
Quería votar muro de pago otro meneo, sorry.
0 K 10
#5 Tensk
#1 Para otra, creo que tienes unos segundos para deshacer el voto. En los comentarios seguro y me parece que en las noticias también pero no estoy seguro en esto
0 K 13
#8 Ominous
#5 Lo sé, pero entre cambiar pestañas y tal ya llegas tarde. Tienes muy muy pocos segundos. Una mierda
0 K 10
CarlosGoP #20 CarlosGoP
la teoría queer no se sostiene
0 K 9
#9 Ganpalo
Fascistas, fascistas, fascista, fascista, adivina que personaje lo dice 4 veces en una frase de cinco jeje
1 K 9
Putirina #22 Putirina
#9 Hay muchos meneantes que podrían hacerlo.
0 K 12
platypu #2 platypu *
el + que es, como el canal +?
0 K 6
sorrillo #10 sorrillo *
#2 Mi propuesta es que las siglas sean -H

Mucho más honesto, estable e inclusivo.
2 K 33
Khadgar #24 Khadgar
#10 ^(?!.*[HC])(?=.*[LGTBQI]).*$

:troll:
0 K 12
Mltfrtk #19 Mltfrtk
Parece que lo más importante para los hombres babosos sea meterse con Irene Montero, intentando ridiculizar cualquier cosa que diga. Es como un desahogo para esa panda de subnormales patéticos.
Por supuesto Irene Montero ha dado en el clavo una vez más, tiene toda la razón.
1 K -3

