edición general
1 meneos
4 clics

Irán ultima la compra de misiles supersónicos a China en plena escalada militar con Estados Unidos

El acuerdo está a punto de cerrarse, pero se desconoce aún la fecha de entrega de ese armamento

| etiquetas: china , irán , eeuu
1 0 1 K 6 actualidad
3 comentarios
1 0 1 K 6 actualidad
#2 Nasser
Pues ya están tardando
0 K 11
Esfingo #3 Esfingo
No van a llegar a tiempo
0 K 10

menéame