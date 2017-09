Irán, la transrevolucion islámica

Irán es el primer país del mundo junto con Tailandia en cuanto a operaciones de reasignación de sexo, lo que resulta sorprendente dada la persecución estatal de orientaciones sexuales no normativas. A pesar de ello, bajo la promesa de diversidad se esconde una terrible persecución en la que el quirófano se vuelve una prisión para el ciudadano que no se ajusta a la norma de género. “En Irán no tenemos homosexuales”. Con esta frase, el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad negaba las acusaciones de ejecuciones en su país por razón de [...]