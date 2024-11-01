Irán reabre el estrecho de Ormuz durante la tregua en Líbano y alivia temporalmente la tensión energética

Irán ha anunciado este viernes la plena apertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial internacional durante el alto el fuego temporal de dos semanas alcanzado entre Israel y Líbano. La decisión supone, sobre el papel, la reactivación de uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, por el que circula cerca de un tercio del petróleo global transportado por mar. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien ha confirmado que durante ese periodo se garantiza el paso “totalmente libre” de todos los buques...
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Ahora, reabren el estrecho pero no prorrogan la tregua. Es decir, el estrecho de Ormuz está abierto unos días para demostrar que es EEUU el que bloquea el tráfico. Y, acabada la tregua, vuelta a los enfrentamientos militares y al cierre del paso marítimo.
www.meneame.net/story/iran-anuncia-reapertura-estrecho-ormuz-hasta-fin
Ese dato es fundamental para saber que es lo que va a pasar a continuación.
Y la otra que señalas no debería de haberse descartado. Por eso envío yo esta.
-Tras la declaración del alto el fuego en el Líbano, se permite plenamente el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el periodo restante del alto el fuego.
-El tránsito deberá realizarse por una ruta acordada y anunciada previamente, determinada por la Organización de Puertos y Transporte Marítimo de la República Islámica de Irán.
xcancel.com/SprinterPress/status/2045136981332492744
Israel intensifica sus ataques contra personal médico en Líbano con un ataque cuádruple mortal
www.meneame.net/story/israel-intensifica-ataques-contra-personal-medic
Pero veamoslo por el lado bueno .. si en dos días el gasoleo pasó de 1,50 a 2 euros .. ahora en dos días va a volver a 1,50