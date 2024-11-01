Irán reabre el estrecho de Ormuz durante la tregua en Líbano y alivia temporalmente la tensión energética

Irán ha anunciado este viernes la plena apertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial internacional durante el alto el fuego temporal de dos semanas alcanzado entre Israel y Líbano. La decisión supone, sobre el papel, la reactivación de uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, por el que circula cerca de un tercio del petróleo global transportado por mar. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien ha confirmado que durante ese periodo se garantiza el paso “totalmente libre” de todos los buques...