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Irán reabre el estrecho de Ormuz durante la tregua en Líbano y alivia temporalmente la tensión energética

Irán ha anunciado este viernes la plena apertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial internacional durante el alto el fuego temporal de dos semanas alcanzado entre Israel y Líbano. La decisión supone, sobre el papel, la reactivación de uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, por el que circula cerca de un tercio del petróleo global transportado por mar. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien ha confirmado que durante ese periodo se garantiza el paso “totalmente libre” de todos los buques...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , petróleo , economía , transporte
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10 comentarios
5 1 8 K -10 actualidad
alehopio #4 alehopio
Persia fue la cuna de los grandes maestros del ajedrez...i

Ahora, reabren el estrecho pero no prorrogan la tregua. Es decir, el estrecho de Ormuz está abierto unos días para demostrar que es EEUU el que bloquea el tráfico. Y, acabada la tregua, vuelta a los enfrentamientos militares y al cierre del paso marítimo.
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alehopio #5 alehopio *
#3 Relacionada, en esa no explican que Irán dice que el alto al fuego NO se prorroga. Por eso la apertura es "temporal" como indica el titular.

Ese dato es fundamental para saber que es lo que va a pasar a continuación.

Y la otra que señalas no debería de haberse descartado. Por eso envío yo esta.
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alehopio #9 alehopio
Araghchi:

-Tras la declaración del alto el fuego en el Líbano, se permite plenamente el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el periodo restante del alto el fuego.

-El tránsito deberá realizarse por una ruta acordada y anunciada previamente, determinada por la Organización de Puertos y Transporte Marítimo de la República Islámica de Irán.

xcancel.com/SprinterPress/status/2045136981332492744
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Ha sido como desabrocharse el botón de un pantalón muy apretado. Un alivio.
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alfon_sico #7 alfon_sico
#1 Irán está en posición de salir del baño, dar la mano a Trump, y decirle tranquilo que solo es agua
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alehopio #6 alehopio
Por lo pronto, y como era esperable. Israel no está cumpliendo con la tregua

Israel intensifica sus ataques contra personal médico en Líbano con un ataque cuádruple mortal
www.meneame.net/story/israel-intensifica-ataques-contra-personal-medic
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alfon_sico #8 alfon_sico
#6 desgraciados
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Ahora salen todos los petroleros cual madrileños antes de un puente, se chocan y la vuelven a liar .. y a ver qué dice el del seguro. xD

Pero veamoslo por el lado bueno .. si en dos días el gasoleo pasó de 1,50 a 2 euros .. ahora en dos días va a volver a 1,50 xD xD xD
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Ripio #10 Ripio
#2 Seguro.
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menéame