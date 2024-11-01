·
8
meneos
8
clics
Irán permitirá el paso por el estrecho de Ormuz a países que expulsen diplomáticos de EEUU e Israel
Una vez expulsados los diplomáticos, dicho país "tendrá completa libertad y autoridad para pasar por el estrecho de Ormuz a partir de mañana", señala la publicación de ISNA.
|
etiquetas:
:
eeuu
,
iran
,
israel
,
diplomáticos
,
ormuz
,
expulsar
6
2
6
K
37
actualidad
1 comentarios
6
2
6
K
37
actualidad
#1
Jakeukalane
*
#0
dupe
www.meneame.net/story/cualquier-pais-arabe-europeo-expulse-embajadores
1
K
25
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
