Irán demanda a EEUU ante tribunal de La Haya por agresiones y sanciones

La demanda fue registrada en marzo de 2026 bajo el caso A-34 ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos por “agresión militar contra instalaciones nucleares iraníes”, “imposición de sanciones económicas” y “amenaza de recurrir al uso de la fuerza”, y se basa en las disposiciones de los Acuerdos de Argel de 1981, así como en la violación de las obligaciones internacionales de Washington durante la guerra de 12 días contra Irán en junio de 2026.