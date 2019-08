Irán anuncia el "tercer paso" de su desconexión con el acuerdo nuclear de 2015

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha anunciado que su Gobierno dará un "tercer paso" para romper los compromisos suscritos en 2015 con la firma del acuerdo nuclear, al considerar que las potencias que aún quieren mantener dicho pacto no han establecido garantías suficientes. En este sentido, ha asegurado que Teherán ha dejado claro que si las otras partes no aplican "por completo" dicho pacto, las autoridades iraníes no se sienten obligadas a hacerlo. "También lo aplicaremos de manera incompleta", ha añadido Zarif.