Irán amenaza a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo: "Se acabó la moderación"

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este martes a los países vecinos que "se acabó la moderación", y ha afirmado que atacará la infraestructura de Estados Unidos y sus aliados. Además, ha amenazado con interrumpir el suministro regional de petróleo y gas "durante años". Este comunicado llega en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y a unas horas de que expire el último ultimátum emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las autoridades iraníes.