Irán amenaza a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo: "Se acabó la moderación"

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este martes a los países vecinos que "se acabó la moderación", y ha afirmado que atacará la infraestructura de Estados Unidos y sus aliados. Además, ha amenazado con interrumpir el suministro regional de petróleo y gas "durante años". Este comunicado llega en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y a unas horas de que expire el último ultimátum emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las autoridades iraníes.
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En cualquier caso Irán ya dijo que España es un país "no hostil"
Irán considera a España un país "no hostil" y abre la puerta a permitir el paso de sus barcos por Ormuz
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