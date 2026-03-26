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Irán amenaza a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo: "Se acabó la moderación"

Irán amenaza a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo: "Se acabó la moderación"

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este martes a los países vecinos que "se acabó la moderación", y ha afirmado que atacará la infraestructura de Estados Unidos y sus aliados. Además, ha amenazado con interrumpir el suministro regional de petróleo y gas "durante años". Este comunicado llega en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y a unas horas de que expire el último ultimátum emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las autoridades iraníes.

| etiquetas: irán , eeuu , gas , petróleo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #10 jonolulu *
#9 Yo creo que Irán está demostrando inteligencia en sus declaraciones y sus objetivos. Evidentemente busca aislar a EEUU e Israel y provocar presiones de terceros.

En cualquier caso Irán ya dijo que España es un país "no hostil"

Irán considera a España un país "no hostil" y abre la puerta a permitir el paso de sus barcos por Ormuz
www.elconfidencial.com/mundo/2026-03-26/iran-permite-el-transito-de-ba
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ipanies #11 ipanies
#10 Compramos petróleo en Irak, es decir a USA y el GLP a Qatar, es decir, otra vez a USA y casi seguro que lo traeremos con barcos con bandera de algún paraíso fiscal para que los de siempre se "ahorren" unos lereles... No se si podemos hacer negocio ahora con este free pass de Iran y que los que no pueden pasar gratis pongan bandera Española en sus buques, pagando una cuota, por supuesto :troll:
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jonolulu #12 jonolulu
#11 España compra un 3% del gas a Qatar, un 5.5% del petróleo a Irak y otro 5.5% a Arabia
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Mltfrtk #8 Mltfrtk
Irán tiene derecho a defenderse. Todo mi apoyo a sus decisiones soberanas.
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jonolulu #3 jonolulu *
EEUU e Israel tienen más facil invadir Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y EUA que salir del jaleo en el que se han metido
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ipanies #2 ipanies
Alucinante que nos adviertan en lugar de hacerlo sin mas... Una de dos, o son mejor que nosotros o es mentira y no pueden o quieren hacerlo. De todas formas, nos esta quedando un mundo cojonudo este 2026
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#4 diablos_maiq
#2 mira el lado bueno: se reducirá el consumo de combustible fósiles :pagafantas:
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Format_C #6 Format_C
#4 adios al calentamien... welcome back carbón
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Paltus #13 Paltus
#4 Trump green deal
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jonolulu #5 jonolulu
#2 ¿Nosotros?
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ipanies #9 ipanies
#5 Si, tú y yo, quieras o no, somos vasallos de los USA o, si quieres o te suena mejor, eres parte de "Occidente" y nuestro nivel de vida es el que es gracias a "sangrar" a otros países con regímenes dictatoriales puestos por "occidente" para poder hacer y deshacer según la voluntad del Tío Sam.
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Ni a ti ni a mi nos advierten de nada. Obviamente advierten, para no tener que llegar a eso. Pero moderación han tenido mucha, tras asesinarles al cabeza de estado.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Juegan los locos de arriba y pringamos los de abajo, como siempre.
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#14 Aas59
Trompeta la está liando parda...
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menéame