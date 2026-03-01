Irán afirma haber atacado con misiles al portaaviones USS Abraham Lincoln

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) aseguró este domingo que lanzó cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72), en lo que describió como una respuesta directa a los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
| etiquetas: irán , eeuu , israel , guerra , internacional
www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/01/mundo/los-guardianes-de-la-revol
Siempre hacen igual
Luego el portaaviones se moverá y dirán que lo han ahuyentado o asustado
Es típica propaganda con formato ruso