Irán afirma haber atacado con misiles al portaaviones USS Abraham Lincoln

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) aseguró este domingo que lanzó cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72), en lo que describió como una respuesta directa a los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Malinke #2 Malinke
Así lo hundan.
Bilardezz #4 Bilardezz
si lo han logrado y se confirma voy a descorchar una botella de champan del caro que tengo guardada.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Y el resultado ha sido...
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Nada. Yo puedo tirar una piedra desde mi balcón y decir que estoy atacando un portaviones y tener el mismo resultado.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#3 Ninguno. Si le hubieran dado, entonces su comunicado sería otro
Siempre hacen igual
Luego el portaaviones se moverá y dirán que lo han ahuyentado o asustado
Es típica propaganda con formato ruso
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Suena raro pero si tienen informacion de inteligencia satelital de mano de China ya no suena tan inverosimil...
Tarod #6 Tarod *
Muy bien. Ahora siguiente paso, acertar el tiro.
