Irak solicitó asistencia financiera al FMI como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz

Funcionarios iraquíes tomaron contacto con el Fondo Monetario Internacional para solicitar asistencia financiera como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, dijo el jueves una fuente cercana al FMI. Las conversaciones iniciales tuvieron lugar el mes pasado durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, según la fuente, y continúan las conversaciones sobre la cantidad de financiación que Irak necesitaría y cómo se estructuraría cualquier préstamo.