IPv8 El protocolo que resuelve el agotamiento de IPv4 sin obligarte a rehacer la red

El 3 de febrero de 2011 IANA entregó los últimos bloques /8 libres de IPv4. Desde entonces no ha habido más espacio central que repartir. Los cinco registros regionales agotaron sus reservas entre 2011 y 2020 uno tras otro. Hoy todas las direcciones IPv4 útiles del mundo están en manos de alguien — y la única forma de conseguir más es comprárselas a ese alguien.
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¿Qué es IPv8?
IPv8 es una propuesta de protocolo publicada como Internet-Draft del IETF (draft-thain-ipv8) que extiende el espacio de direcciones IP a 64 bits preservando compatibilidad total con IPv4. Una dirección IPv8 tiene la forma r.r.r.r.n.n.n.n, donde los primeros 32 bits codifican el ASN y los últimos 32 son la IPv4 tradicional. Cuando r.r.r.r = 0.0.0.0, la dirección IPv8 es literalmente una IPv4 procesada por las reglas IPv4 de siempre.
Draft: datatracker.ietf.org/doc/draft-thain-ipv8/
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Algo similar ya lo tiene el IPv6