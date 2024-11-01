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IPv8 El protocolo que resuelve el agotamiento de IPv4 sin obligarte a rehacer la red

IPv8 El protocolo que resuelve el agotamiento de IPv4 sin obligarte a rehacer la red

El 3 de febrero de 2011 IANA entregó los últimos bloques /8 libres de IPv4. Desde entonces no ha habido más espacio central que repartir. Los cinco registros regionales agotaron sus reservas entre 2011 y 2020 uno tras otro. Hoy todas las direcciones IPv4 útiles del mundo están en manos de alguien — y la única forma de conseguir más es comprárselas a ese alguien.

| etiquetas: ipv8 , protocolo , redes
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5 comentarios
5 1 0 K 59 tecnología
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 Ese chiste no aplica aquí. IP es ya un estándar y lo que aquí se discute es una nueva versión de ese mismo estándar, en concreto para repartir direcciones de internet. Son los propios creadores del estándar quienes están proponiendo una nueva versión, no se trata de gente creando un nuevo estándar.
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Mendax #1 Mendax
De las FAQ:

¿Qué es IPv8?

IPv8 es una propuesta de protocolo publicada como Internet-Draft del IETF (draft-thain-ipv8) que extiende el espacio de direcciones IP a 64 bits preservando compatibilidad total con IPv4. Una dirección IPv8 tiene la forma r.r.r.r.n.n.n.n, donde los primeros 32 bits codifican el ASN y los últimos 32 son la IPv4 tradicional. Cuando r.r.r.r = 0.0.0.0, la dirección IPv8 es literalmente una IPv4 procesada por las reglas IPv4 de siempre.

Draft: datatracker.ietf.org/doc/draft-thain-ipv8/
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Este es el año del IPv6 en el escritorio. xD xD

#1

Algo similar ya lo tiene el IPv6
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alpoza #3 alpoza
#2 venia a poner la gracieta... hoy se me adelanta to'l mundo :hug: xD
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menéame