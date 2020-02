iOS es Adware

Lo dice Steve Streza, un desarrollador software que en su blog reflexionaba sobre un cambio que ha notado últimamente en iOS: de repente no paran de aparecerle anuncios por todos lados. ¿Anuncios en iOS? ¿Pero Apple no era esa empresa que pasaba de la publicidad porque podía? Podía, efectivamente. En pasado. Al menos eso es lo que apunta este desarrollador, que nos habla de cómo un nuevo usuario de un iPhone (o iPad) que no haya abierto cuentas de ningún servicio de Apple se va a encontrar con unas cuantas sorpresas sin comerlo ni beberlo.