Investiguemos de dónde sale el elefante en la habitación

Ahora se utiliza en titulares con total normalidad, pero la primera vez que la expresión "el elefante en la habitación" apareció en las páginas de El País fue en noviembre de 2006, concretamente en un artículo traducido de The New York Times. Periódico que, por cierto, se metió en el juego bastante antes: el 20 de junio de 1959, para ser exactos. La metáfora paquidérmica no podría ser más sugerente. ¿Hay algún animal menos proclive al camuflaje? La decisión de ignorarlo requiere un verdadero esfuerzo inconsciente por parte de los presentes.