Investigan una supuesta violación de seis hombres a una niña de 12 años en un autobús de Birmingham

La menor viajaba al centro de la ciudad con tres amigos en la tarde del 16 de marzo, cuando varios hombres, descritos como de veintitantos años, supuestamente se acercaron al grupo y los asaltaron. La madre de la niña asegura en una entrevista recogida por The Independent que los amigos de su hija corrieron escaleras abajo para escapar, dejándola sola en la cubierta superior. "Ninguna palabra puede describir cómo me sentí cuando me llamó. Me sentí inútil ya que no estaba allí cuando ella más me necesitaba", dijo la madre de la víctima.