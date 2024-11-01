edición general
4 meneos
18 clics
Investigan a pilotos por maullar y ladrar en radio de emergencia en pleno vuelo

Investigan a pilotos por maullar y ladrar en radio de emergencia en pleno vuelo  

Durante el incidente, ocurrido el pasado 12 de abril de 2026, varios pilotos utilizaron la frecuencia de radio de emergencia para emitir maullidos y ladridos, interfiriendo con las comunicaciones críticas de seguridad. Otro piloto, visiblemente molesto, intervino para reprender a sus colegas: “Ustedes deben ser pilotos profesionales”. Lejos de detenerse, la respuesta fueron más... Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, donde la Administración Federal de Aviación (FAA) ha iniciado una investigación formal.

| etiquetas: maullido , ladrido , pilotos , frecuencia , emergencia , reagan , investigación
3 1 0 K 71 NO_es_EMT
9 comentarios
3 1 0 K 71 NO_es_EMT
Pertinax #1 Pertinax
Sería e mítico perrito piloto.
6 K 69
#5 Beltza01
#1 Primo del perro santxez.
0 K 7
taSanás #9 taSanás
#1 y el gato voladoooorrrrrr
1 K 10
capitan__nemo #8 capitan__nemo
"They are eating the dogs and the cats"
0 K 15
El_Tio_Istvan #2 El_Tio_Istvan
Los therians!!! Veis como eran peligrosos!?! :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:

:troll:
0 K 12
woody_alien #7 woody_alien *
It's raining flying cats and dogs.
0 K 12
#3 k-loc
Llamadme exagerado pero gente que tiene ese comportamiento llevando en sus manos las vidas de muchísima gente, en mi opinión, no debería estar ocupando ese puesto.
0 K 7
SMaSeR #4 SMaSeR
Que profesionalidad!
0 K 7

menéame