Investigan a pilotos por maullar y ladrar en radio de emergencia en pleno vuelo  

Durante el incidente, ocurrido el pasado 12 de abril de 2026, varios pilotos utilizaron la frecuencia de radio de emergencia para emitir maullidos y ladridos, interfiriendo con las comunicaciones críticas de seguridad. Otro piloto, visiblemente molesto, intervino para reprender a sus colegas: “Ustedes deben ser pilotos profesionales”. Lejos de detenerse, la respuesta fueron más... Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, donde la Administración Federal de Aviación (FAA) ha iniciado una investigación formal.