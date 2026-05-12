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Investigan la muerte de un joven que fue apuñalado anoche en La Palmilla
El fallecido era el inquilino del padre del presunto agresor, por lo que la Policía Nacional investiga si un problema vinculado a la vivienda desencadenó la agresión
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