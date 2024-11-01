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Investigan en Amposta la muerte de una mujer con cáncer tras recurrir a terapias alternativas

Investigan en Amposta la muerte de una mujer con cáncer tras recurrir a terapias alternativas

El Tribunal de Instancia e Instrucción plaza número 3 de Amposta investiga una presunta estafa alrededor de la muerte de una mujer de 43 años que falleció después de dejar un tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama y recibir en su lugar una terapia alternativa. Un terapeuta la convenció de dejar el tratamiento de medicina convencional que estaba recibiendo desde hacía seis meses porque, según él, no padecía en realidad un cáncer. Olga se sometió a la terapia alternativa que le ofrecieron, por valor de 7.000 euros.

| etiquetas: amposta , cáncer , terapia alternativa
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5 comentarios
10 1 0 K 112 actualidad
Moderdonia #1 Moderdonia *
Las terapias alternativas no funcionan. Porque si funcionaran se llamarían medicamentos, que son mucho más lucrativos y accedes a más potenciales clientes. Al mismo tiempo hay que tener la suficiente empatía para entender que ante una situación límite una persona podría hacer cualquier cosa. Y para eso está la administración pública para informar que eso no funciona. No supera a un placebo. No me voy a pronunciar sobre el terapeuta. Porque yo también le daría una terapia alternativa.
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woody_alien #2 woody_alien
#1 Lo que mata es la ignorancia, si la gente estuviese bien formada en el pensamiento crítico todas estas magufadas no existirían.
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#4 colemur
#2 Aquí ha matado un asesino, que le mintió para sacarle unos cuartos.
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#3 Feliberto
Alternativas no, falsas. Pero vaya, que en cuanto a la señora esta, nada que Darwin no haya previsto.
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alfema #5 alfema
Con Vodafone no he tenido en devolver ningún rúter, tenía por casa un par de ellos xDSL, después me pasé a fibra de Lowi a quienes sí tuve que enviar el rúter de forma totalmente gratuita entregándolo en Correos.
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menéame