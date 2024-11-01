Investigan en Amposta la muerte de una mujer con cáncer tras recurrir a terapias alternativas

El Tribunal de Instancia e Instrucción plaza número 3 de Amposta investiga una presunta estafa alrededor de la muerte de una mujer de 43 años que falleció después de dejar un tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama y recibir en su lugar una terapia alternativa. Un terapeuta la convenció de dejar el tratamiento de medicina convencional que estaba recibiendo desde hacía seis meses porque, según él, no padecía en realidad un cáncer. Olga se sometió a la terapia alternativa que le ofrecieron, por valor de 7.000 euros.