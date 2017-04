Investigan al albaceteño Miguel Ramírez por el caso Mercasa, desarrollado junto a la detención de Ignacio González

Este albaceteño, ex gerente de CENAG (matriz de ASAJA) y ex diputado del PP, está imputado como presidente del Consorcio de Mercasa por presunto cohecho, corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo y organización criminal. Lo que investiga la Audiencia en la denominada Operación Lezo es una serie de contratos que, al parecer, se firmaron para montar un mercado mayorista similar a Mercamadrid pero en Luanda, en la capital de Angola. En este contrato, de más de 500 millones de dólares, se investigan sobreprecios, pagos de co