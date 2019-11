Investigadores revelan que los homeópatas advierten a las madres que no vacunen a sus hijos [ING]  

Homeópatas han sido filmados aconsejando a reporteros encubiertos que no vacunen a sus hijos contra el sarampión y otras enfermedades que amenazan la vida. Haciéndose pasar por madres, algunos de los homeópatas les dijeron a los reporteros que no informaran a las escuelas o a otros padres si elegían no darle a sus hijos los pinchazos. Uno de los homeópatas que les aconsejó que ocultaran su decisión es también un médico de cabecera del NHS.