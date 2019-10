Investigadores detectan daño cerebral en animales maltratados por sus madres

Las crías de ratas expuestas a maltrato por parte de sus madres, incluso si es por corto tiempo, muestran amplios daños cerebrales, según un estudio publicado este lunes por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, en inglés). Investigadores de la Universidad de Nueva York explicaron que en el pasado otros estudios en animales y seres humanos habían establecido que las crías que habían sufrido maltrato por parte de sus madres presentaban una contracción de sus cerebros en la amígdala cerebral y en el ...